MIUI 12 oparte na systemie Android 11 beta 3 zostało udostępnione na kolejny model telefonu i tym razem to chiński wariant Xiaomi Mi Note 10. Tak więc mowa o Xiaomi Mi CC9 Pro. Źródło wyjaśnia, że to poglądowe oprogramowanie da się z powodzeniem zainstalować także na europejskich smartfonach Mi Note 10.

MIUI 12 oparte na systemie Android 11 beta 3 na razie trafiło tylko na kilka flagowców firmy. Teraz jest to pierwszy średniak i jest nim Mi CC9 Pro, czyli smartfon znany w Europie pod nazwą Xiaomi Mi Note 10. Sama nakładka na Androidzie 10 trafiła już na sporo urządzeń. Telefon otrzymał poglądową wersję nakładki, którą oparto na trzeciej becie nowej platformy Google. Oprogramowanie dedykowane jest urządzeniu o nazwie kodowej Tucana.

MIUI 12 na systemie Android 11 beta 3 jest dedykowane chińskiej wersji Mi CC9 Pro, ale serwis źródłowy wyjaśnia, że z powodzeniem można je zainstalować także na europejskim Xiaomi Mi Note 10. Co prawda, nie z użyciem Updatera, ale innymi sposobami jest to możliwe. Chyba jednak na razie lepiej się wstrzymać.

Xiaomi Mi Note 10 niedługo dostanie finalny system Android 11 z MIUI 12

Wszystkim chętnym nowego oprogramowania na razie nie zalecamy. Biorąc jednak pod uwagę, że Xiaomi Mi Note 10 to pierwszy średniak chińskiego producenta, która dostał betę MIUI 12 z Androidem 11, to domyślamy się, że też niedługo otrzyma finalną aktualizację z takim oprogramowaniem. Pewnie nastąpi to już w ciągu kilku najbliższych tygodni. Dlatego na razie lepiej się wstrzymać.

Zobacz ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki do mobilnego Chrome

źródło: XDA