Xperia 8 Lite oficjalnie. To Sony Xperia 10 z nowym aparatem

Sony Xperia 8 Lite to nowy smartfon, który pojawia się w ofercie Japończyków. W rzeczywistości jest to model bardzo podobny do Xperii 10. Zasadniczą różnicą wydaje się być implementacja innego aparatu głównego. Poza tym specyfikacja obu telefonów jest zbliżona. Zobaczmy, co ma do zaoferowania Sony Xperia 8 Lite.