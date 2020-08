Oppo Reno 4 Z 5G oraz Reno 4 Lite to dwa nowe smartfony Chińczyków, których premiera jest blisko. Oba modele są certyfikowane i wiemy, że tym razem będą to tańsze telefony. Kompletne specyfikacje nie są znane. Wiemy jednak, że z pierwszych modeli Oppo ma otrzymać procesor MediaTek Dimensity 720 oraz modem 5G.

Oppo Reno 4 Z 5G i Oppo Reno 4 Lite to dwa tańsze smartfony Chińczyków, których premiera jest coraz bliżej. Oba są już certyfikowane, co przybliża je do rynkowego debiutu. Pierwszy z modeli wydaje się być ciekawszy, bo zapewni łączność z sieciami nowej generacji, a jego cena powinna być całkiem atrakcyjna.

Wiemy, że Oppo Reno 4 Z 5G ukrywa się pod nazwą kodową CPH2065 i ma 6,57-calowy ekran o rozdzielczości HD+. Następnie mamy nowy procesor MediaTeka Dimensity 720 i dużą baterię. Akumulator ma pojemność 4000 mAh. Jest też dwuzakresowe Wi-Fi, a całość będzie pracować pod kontrolą Androida 10 z nakładką ColorOS 7.1.

Serwis źródłowy raportuje także o tańszym modelu z dopiskiem Lite w nazwie. Urządzenie zostało dostrzeżono na stronie organizacji Bluetooth SIG pod nazwą CPH2125. Tam było certyfikowane. O tym telefonie wiadomo niewiele. Ma dostać ekran HD+ o przekątnej 6,43 cala, procesor MediaTeka i baterię o pojemności 4000 mAh.

