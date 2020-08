Waze to aplikacja należąca do Google, która cały czas jest rozwijana. Jakiś czas temu zaczęła ona udostępniać alerty, gdy na drodze znajdowały się przejazdy kolejowe. Tak było na wybranych rynkach. Teraz Waze wprowadza te ostrzeżenia w ujęciu globalnym. Ich celem jest zwiększenie promowania bezpieczeństwa na drogach.

Waze niedawno doczekało się zapowiedzi zmian wizualnych. Wcześniej w tym roku kierowcy na wybranych rynkach zaczęli otrzymywać ostrzeżenia w momencie, gdy na trasie znajdowały się przejazdy kolejowe. Wtedy na ekranie wyświetlany był specjalny komunikat. Tak było w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Belgii. Teraz widoczność funkcji jest zwiększana.

Wiemy, że Waze ma wyświetlać takie ostrzeżenia globalnie. W zależności od rynku informacje na ten temat będą pobierane z różnych źródeł. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Izraelu, Brazylii czy Meksyku nowość ma bazować na społeczności i to ona będzie musiała zgłaszać do aplikacji przejazdy kolejowe. Natomiast w innych krajach szczegóły dostarczą operatorzy kolejowi.

Przejazdy kolejowe to miejsca, gdzie dochodzi do wypadków i ostrzeżenia z Waze mają im przeciwdziałać

Nie ukrywajmy, ale pewne przejazdy kolejowe są słabo oznaczone i mogą być miejscem tragicznych wypadków. Amerykańska administracja kolei FRA już wcześniej nalegała, aby w aplikacjach opartych na nawigacji z GPS udostępniać tego typu informacje. Tylko w 2018 roku w USA doszło do ponad 2 tys. kolizji i 262 z nich zakończyły się śmiercią osób. Dlatego też alerty trafiły do Waze. Tutaj jednak wyskakujące powiadomienia ciągle można wyłączyć. Można to zrobić w ustawieniach aplikacji.

źródło i fot. otwierające: Operation Lifesaver