Redmi G to nowy laptop Xiaomi stworzony dla graczy, którego premiera jest blisko. Firma udostępniła teaser, gdzie ujawniono notebooka. Wiemy, że Xiaomi chce zaprezentować Redmi G jeszcze w tym tygodniu. Nowy laptop do gier nie będzie z wyższej półki. Ma otrzymać procesor Intel Core i5 10. generacji i 15-calowy ekran.

Redmi G to nowy laptop Xiaomi do gier, którego zobaczymy dokładnie 14 sierpnia. Firma ujawniła datę premiery i udostępniła zajawki, na których widać urządzenie. Będzie to więc kolejna maszyna po RedmiBooku 16 z procesorami Ryzen. Tym razem spodziewajmy się jednak układów od Intela, a nie AMD.

Redmi G ma dostać procesor Intel Core i5 10. generacji. Nie będzie to więc najwydajniejszy CPU. Mówi się, że pod obudową znajdzie się układ i5-10200H lub i5-10300H. Ponadto laptop ma dostać wyświetlacz o przekątnej około 15 cala i rozdzielczości Full HD. Nie zabraknie także wielkiego gładzika. Kompletna specyfikacja nie jest jednak znana.

Laptop Xiaomi Redmi G na razie z tajemnicami

Redmi G to tańszy laptop Xiaomi. Nie będzie oferować high-endowej specyfikacji. Spodziewajmy się prostszego wyposażenia, które pozwoli na rozgrywkę w jakości 1080p. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać. Te poznamy już za dwa dni, gdy odbędzie się planowana premiera.

