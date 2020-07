MIUI for TV 3.0 to nowe oprogramowanie na telewizory Xiaomi, które bazuje na systemie Android TV. Aktualizacja platformy wprowadza nowe funkcje i zmiany wizualne. Odświeżony interfejs użytkownika skupia się na zawartości, która wyświetlana jest na telewizorach i będzie bardziej spersonalizowana. Rzućmy na to okiem.