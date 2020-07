Realme V5 to nowy średniak chińskiej marki z modemem 5G, którego premiera jest blisko. Smartfon został dostrzeżony na stronie TENAA. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna oraz zdjęcia. Realme w modelu V5 umieści 6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ czy aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP.

Realme V5 ukrywa się pod nazwą kodową RMX211X. Pod taką smartfon został dostrzeżony na stronie TENAA. Tam opublikowano zdjęcia i jest też specyfikacja techniczna średniaka. Rzućmy sobie na to okiem.

Realme V5 ma 6,5-calowy ekran TFT o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor z 8 rdzeniami taktowany zegarem do 2,0 GHz. To może być jeden z układów MediaTek Dimensity. SoC będzie wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64, 128 lub 256 GB miejsca. Czytnik kart pamięci obsługuje nośniki o pojemności do 256 GB.

Wiemy też, że Realme V5 ma poczwórny aparat fotograficzny z sensorami 48, 8 i dwoma 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić 16-megapikselowe selfie. Bateria ma pojemność nominalną 4900 mAh. Całość waży 194 gramy. Znane dane techniczne Realme V5 znajdziecie poniżej.

Realme V5 – dane techniczne

6,5-calowy ekran TFT o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor taktowany zegarem do 2,0 GHz

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 256 GB

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o nominalnej pojemności 4900 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

194 gramy

Android 10

