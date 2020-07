iPhone 12 Pro to smartfon Apple, który zadebiutuje w dwóch rozmiarach. Ten mniejszy ma ekran o przekątnej 6,1 cala i jego bateria jest już certyfikowana. Znaleziono ją na stronie jednego z koreańskich urzędów. Co jednak ciekawe, akumulator ma być mniejszy do tego, który znajduje się w modelu iPhone 11.

iPhone 12 Pro był już obiektem wielu przecieków, gdzie te ostatnio dla was podsumowaliśmy. Jakiś czas temu wspominaliśmy wam, że Apple już certyfikuje akumulatory do nowych telefonów. Teraz jednego z nich doszukano się na stronie koreańskiego urzędu. To bateria ukrywająca się pod nazwą kodową A2431. Co ciekawe, jej pojemność jest mniejsza względem tej, która znajduje się w zeszłorocznym modelu iPhone 11 z wyświetlaczem o przekątnej 6,1 cala.

Bateria dla modelu iPhone 12 Pro (i pewnie ta sama znajdzie się w 6,1-calowym wariancie bez dopisku Pro w nazwie) ma pojemność 2775 mAh. W iPhonie 11 znajduje się akumulator o pojemności 3110 mAh. Różnica jest więc niemała. Wygląda jednak na to, że taka decyzja Apple może mieć uzasadnienie.

Mniejsza bateria w iPhone 12 Pro nie powinna wpłynąć na czas pracy

Domyślamy się, że Apple w trakcie konferencji pochwali się, że taki iPhone 12 Pro zapewni te same czasy pracy na jednym naładowaniu, co 6,1-calowy model z 2019 roku. Oczywiście, nie zostanie podana pojemność, którą ma bateria. Firma takich informacji nie udostępnia. Dojdzie modem 5G, ale też pamiętajmy, że procesor Apple A14 Bionic będzie już wykonany w 5-nm litografii. To powinno przełożyć się na znacznie mniejsze zapotrzebowanie na energię względem poprzedniego układu. Poza tym pojawi się ekran OLED, a nie bardziej energożerny LCD.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: Twitter