Nokia TV Box to nowe, niewielkie urządzenie z systemem Android TV, które Finowie szykują z Flipkartem. Będzie to więc kolejny sprzęt telewizyjny po serii telewizorów Nokia Smart TV wprowadzonych do Indii wcześniej. Wiemy, że nowa przystawka ma pracować pod kontrolą Androida 9.0 Pie i zapewni obraz w 1080p.