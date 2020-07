Black Shark 3S to nowy smartfon do gier marki finansowanej przez Xiaomi. Urządzenie zostało potwierdzone na łamach społecznościówki Weibo, gdy zobaczono post wysłany z tego modelu. Domyślamy się, że Black Shark 3S dostanie mocny procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Pojawią się też inne usprawnienia.

Black Shark 3S to nadchodzący smartfon do gier marki Xiaomi, którego premiera powinna odbyć się w najbliższym czasie. Sprzęt doczekał się potwierdzenia na łamach Weibo, gdzie dostrzeżono, że opublikowany post został wysłany właśnie z tego modelu. CEO firmy, Luo Yuzhou zapowiedział już, że telefon otrzyma najnowszy procesor Qualcomma. Oczywiście, będzie to Snapdragon 865 Plus, który trafił m.in. do Lenovo Legion Phone Duel.

Black Shark 3S z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 Plus dotrzyma zapewne kroku innym smartfonom do gier. Spodziewajmy się także, że otrzyma do 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Z pewnością Xiaomi umieści także pamięć na dane w postaci szybkich kości UFS 3.1. Można też liczyć na inne udoskonalenia.

Xiaomi Black Shark 3S z pewnością nieodległy

Na razie nie wiadomo, kiedy Xiaomi zamierza pochwalić się telefonem Black Shark 3S. Zapewne nastąpi to w nieodległym czasie, ale na szczegóły trzeba będzie poczekać. Data premiery na razie jest tajemnicą. Pewnie jednak nowy smartfon do gier zostanie pokazany w tym kwartale. Na więcej informacji trzeba na razie poczekać.

