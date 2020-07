Legion Phone Duel to smartfon do gier Lenovo, który miał dziś premierę w Chinach. To konkretny telefon mający wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus i aż 16 GB pamięci RAM. Jest też pojemna bateria 5000 mAh. Lenovo Legion Phone Duel wyróżnia się także ekranem z odświeżaniem obrazu na poziomie 144 Hz.