Oppo Reno 4 Pro Global to smartfon, którego premiera jest blisko. Urządzenie zadebiutuje najpierw w Indiach i wiemy, że nastąpi to już pod koniec tego miesiąca. W sierpniu telefon ma być kierowany na koleje rynki. Spodziewajmy się tego modelu Oppo Reno 4 Pro także w Europie. Częściowa specyfikacja jest już znana.

Oppo Reno 4 Pro Global to międzynarodowa wersja smartfona pokazanego jakiś czas temu w Chinach. Telefon doczekał się daty premiery i jest nią 31 lipca. Tego dnia sprzęt zadebiutuje w Indiach. Niedługo po tym ma być kierowany na inne rynki. Co ten model ma do zaoferowania?

Widzimy, że Oppo Reno 4 Pro Global ma zakrzywiony ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie i jest to jeden sensor. Wyświetlacz to panel o rozdzielczości Full HD+. Urządzenie ma zaoferować łączność z sieciami 5G, choć pewne plotki sugerowały, że może być inaczej. Z tyłu znajduje się aparat fotograficzny, który z wyglądu trochę przypominam ten z Galaxy Note 20.

Wiemy też, że ekran Oppo Reno 4 Pro Global zaoferuje odświeżanie obrazu w 90 Hz. To już funkcja, która zaczyna pojawiać się nie tylko we flagowcach, ale także tańszych smartfonach. Jej implementacja z pewnością cieszy. Główny aparat fotograficzny ma sensor 48 MP. Bateria o pojemności 4000 mAh wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC 2.0 65 W. Znane dane techniczne Oppo Reno 4 Pro w wersji Global znajdziecie poniżej.

Oppo Reno 4 Pro Global – dane techniczne

~6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 90 Hz

nieznany procesor (plotki w tym temacie mówią o różnych układach)

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10

