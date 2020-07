Samsung Galaxy Watch 3 to smartwatch, który zostanie pokazany w sierpniu W sieci pojawił się nowy render, gdzie sprzęt pozuje obok smartfona Galaxy Note 20 Ultra oraz słuchawek Buds Live. Premiera tych trzech produktów jest bardzo blisko. O nowym smartwatchu Samsunga i modelu Note 20 Ultra wiemy bardzo wiele.

Samsung Galaxy Watch 3 to smartwatch, który był obiektem wielu przecieków, które ostatnio podsumowaliśmy. Teraz mamy okazję zobaczyć nowy render z zegarkiem. Tym razem pozuje on obok modelu Galaxy Note 20 Ultra, który to też pojawiał się w wyciekach wielokrotnie. Widzimy również nowe słuchawki bezprzewodowe Buds Live.

Render ten opublikował Ishan Agarwal, który to przy okazji wrzucił też dodatkowe prezentujące smartfony Samsung Galaxy Note 20 Ultra oraz Z Fold 2. Niestety, są one dość kiepskiej jakości, co łatwo zauważyć. Sam smartwatch Galaxy Watch 3 w brązowym kolorze wygląda naprawdę ciekawie. Podobno w tym odcieniu będzie dostępny tylko w rozmiarze 41 mm.

Samsung Galaxy Watch 3, Galaxy Note 20 Ultra, składany smartfon Z Fold 2 i słuchawki Buds Live zostaną pokazane na Unpacked. Event będzie miał formę online i odbędzie się 5 sierpnia. Wtedy poznamy wszystkie szczegóły. Znane dane techniczne nowego flagowca z S Pen i smartwatcha Galaxy Watch 3 znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Watch 3 – dane techniczne

1,2″ lub 1,4″ ekran AMOLED o rozdzielczości 360 x 360 pikseli ze szkłem Gorilla Glass DX

procesor Exynos 9110

1 GB pamięci operacyjnej RAM

8 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.0

Wi-Fi

modem LTE (opcjonalnie)

moduł NFC

bateria o pojemności 247 lub 340 mAh

pulsometr

czujnik ciśnienia krwi

barometr

45 x 46,2 x 11,1 lub 41 x 42,5 x 11,3 mm

Tizen OS 5.5 z One UI 2.5

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G – dane techniczne

6,87-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1444 x 3096 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus lub Exynos 990

12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165 x 77,2 x 7,6 mm

Android 10 z One UI 2.5

źródło: Twitter