Pixel 4a na oficjalnym renderze. Opublikowało go kanadyjskie Google

Pixel 4a to nadchodzący smartfon Google, który ma zadebiutować w sierpniu. W sieci pojawił się oficjalny render pochodzący z materiałów prasowych producent, który znaleziono na kanadyjskiej stronie. W ten sposób mamy okazję zobaczyć model Google Pixel 4a z obu stron. Wygląd pokrywa się ze wcześniejszymi przeciekami.

Google Pixel 4a to smartfon, który nie zadebiutował w określonym wcześniej terminie i został opóźniony. Jego zapowiedź ma szansę odbyć się w sierpniu. Tymczasem mamy okazję zobaczyć pierwszy render, który pochodzi z oficjalnych materiałów prasowych producenta. Co ciekawe, znaleziono go na stronie oficjalnego, kanadyjskiego sklepu firmy.

Widoczny niżej Google Pixel 4a ma aparat na wyspie, gdzie umieszczono tylko jeden obiektyw. Następnie mamy ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie. Umieszczono go w lewym górnym narożniku. Widać także czytnik linii papilarnych, który jest na pleckach.

Na temat modelu Google Pixel 4a wiemy już naprawdę sporo. Specyfikacja smartfona wyciekła już wcześniej. Wiemy, że ma procesor Snapdragon 730 oraz 6 GB pamięci RAM. Modemu 5G tu zabraknie. Zostanie zapewniona łączność LTE. Znane dane techniczne telefonu Google Pixel 4a znajdziecie poniżej.

Google Pixel 4a – dane techniczne

5,81-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 730 z GPU Adreno 618

6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 12,2 MP z diodą LED

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 4G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

144,2 x 69,5 x 8,2 mm

Android 10

źródło