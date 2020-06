Pixel 4a znowu opóźniony. Google może go prędko nie wprowadzić

Pixel 4a to tańszy smartfon Google, którego premiera ciągle przed nami. Początkowo debiut planowany był na maj. Jednak doszło do opóźnień. Wygląda na to, że pojawią się kolejne i Google Pixel 4a może zadebiutować nawet dopiero jesienią tego roku. Choć jest szansa na to, że zapowiedź jednak odbędzie się wcześniej.