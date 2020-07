Motorola Moto E7 już blisko. Są zdjęcia i wideo smartfona

Moto E7 to smartfon marki Motorola, którego premiera ma odbyć się pod koniec tego miesiąca. Teraz mamy okazję zobaczyć to urządzenie na zdjęciach i wideo. Specyfikacja techniczna tego modelu wyciekła do sieci już wcześniej. Zobaczmy więc, co Motorola Moto E7 ma mieć do zaoferowania i jak się w rzeczywistości wygląda.