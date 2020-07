Xiaomi Mi 10 Pro doczekał się kolejnej oceny w teście DxOMark. Tym razem pod lupę wzięto aparat do selfie. Niestety, pod tym względem do czołówki jest daleko. Główna kamera Xiaomi Mi 10 Pro otrzymała dobrą ocenę w popularnym benchmarku. Jednak w przypadku aparatu do selfie udało się uzyskać tylko 83 punkty.