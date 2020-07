Xiaomi Mi TV Stick z systemem Android TV jest już blisko. Nowa przystawka dla telewizorów została dostrzeżona w Google Play Console. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. To tańszy Xiaomi Mi TV Stick z dwóch, które są w przygotowaniu. Jest to model mający 1 GB RAM i obsługujący obraz w jakości 1080p.

Xiaomi Mi TV Stick to przystawka z systemem Android TV, której premiera jest blisko. Ostatnio wspominaliśmy wam o cenach. Sprzęt został już potwierdzony przez niemiecki oddział. Teraz urządzenie dostrzeżono w Google Play Console. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna.

Xiaomi Mi TV Stick zauważony w Google Play Console to tańszy z dwóch modeli. Jego cena to 50 dolarów i wiemy, że będzie wspierać obraz w jakości do 1080p. Sprzęt ma procesor Amlogic S805Y z GPU Mali 450 wspomagany przez 1 GB pamięci operacyjnej RAM. Jest też system Android TV w wersji 9 Pie. Innych informacji tu nie ujawniono. Jednak o specyfikacji wiemy więcej.

Wiemy, że Xiaomi Mi TV Stick ma złącze HDMI i dedykowany pilot Bluetooth. Ma on przycisk do Asystenta Google. Są też moduły Bluetooth 4.2 i Wi-Fi. Oficjalny debiut jest już blisko. Znane dane techniczne tego modelu Xiaomi Mi TV Stick znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi TV Stick – dane techniczne

obsługa obrazu w jakości 1080p

4-rdzeniowy procesor Amlogic S805Y (4 x Cortex-A53 1,2 GHz) z GPU Mali-450



1 GB pamięci operacyjnej RAM

8 GB pamięci flash na dane

złącza HDMI i USB C

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 4.2

pilot zdalnego sterowania

Android TV (9.0)

