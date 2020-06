Redmi Note 9 5G to nowy smartfon submarki Xiaomi, który ma wkrótce zadebiutować w Chinach. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Dowiadujemy się, że Redmi Note 9 5G otrzyma ekran z odświeżaniem 120 Hz oraz procesor Snapdragon 765G. Będzie też duża bateria o pojemności 5000 mAh.

Redmi Note 9 5G to smartfon, który Xiaomi ma wkrótce wprowadzić do oferty w Chinach. Na razie nie znamy planów producenta związanych z innymi rankami dla tego modelu. W sieci pojawiła się jednak częściowa specyfikacja techniczna. Dzięki temu wiemy, co telefon ma zaoferować.

Redmi Note 9 5G dostanie procesor Qualcomm Snapdragon 765G oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Akumulator będzie wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Smartfon dostanie także ekran LCD z odświeżaniem 120 Hz. Będzie to zapewne penel o rozdzielczości Full HD+.

Ponadto Redmi Note 9 5G dostanie aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Więcej informacji źródło nie podało. Tak więc na razie mamy tylko niekompletną specyfikację. Znane dane techniczne Redmi Note 9 5G znajdziecie poniżej.

Xiaomi Redmi Note 9 5G – dane techniczne

ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X52

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 12

źródło: Weibo