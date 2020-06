Realme X3 SuperZoom to kolejny smartfon submarki Oppo, który zmierza do naszego kraju. Jego premiera w Polsce odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Wydarzenie będzie można oglądać na YouTubie firmy. Realme X3 SuperZoom to ciekawy smartfon, który ma aparat fotograficzny oferujący 60-krotny zoom peryskopowy.