Android 11 beta – tak prezentuje się nowe menu wywoływane włącznikiem

Android 11 beta jest już blisko i będzie to niemal finalna wersja nowej platformy Google. W oprogramowaniu pojawi się nowe menu, które można będzie wywołać przyciskiem zasilania. Wciśnięty włącznik da dostęp do pewnych opcji. Teraz mamy okazję zobaczyć, jak to menu z Androida 11 będzie ostatecznie wyglądać.