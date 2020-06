iOS 13.5.1 i iPadOS 13.5.1 to nowe aktualizacje, które udostępniło Apple. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego tu znajdziemy, to cóż… na nowości nie ma co liczyć. Tym razem firm skupiła się na poprawkach znalezionych błędów. Co nie zmienia faktu, że nowe aktualizacje z pewnością warto zainstalować.