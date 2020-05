Galaxy Fold 2 to nowy, składany smartfon marki Samsung, którego premiera powinna odbyć się latem. Pojawiły się nowe plotki, które mówią o tym, że masowa produkcja ruszy w niedługim czasie. To oznacza, że wkrótce po tym możemy zobaczyć model Samsung Galaxy Fold 2 na zdjęciach. Debiut jest już nieodległy.

Samsung Galaxy Fold 2 to składany smartfon Koreańczyków, który pojawia się w przeciekach od dawna. Wiemy, że ma być gotowy na czas. Premiera cały czas planowana jest na lato tego roku. Dlatego wkrótce ma rozpocząć się masowa produkcja. Ta wstępna została już uruchomiona i obecnie trwa montaż części, które potem będą składane w całość.

Samsung Galaxy Fold 2 będzie flagowcem, który zadebiutuje z modelami Note 20. Otrzyma mocny procesor i udoskonalony ekran. Spodziewajmy się także solidnego aparatu fotograficznego. Tutaj jednak są rozbieżności, co do głównego sensora. Pewne plotki mówią o 108 MP, a inne o tym, że pojawi się inna kamera. To wszystko wyjaśni się z czasem.

Samsung Galaxy Fold 2 ma być taszy od poprzednika

Składany smartfon Samsung Galaxy Fold 2 może trafić na rynek w trochę niższej cenie od poprzednika. Ten z 2019 roku trafił do Europy w kwocie od 2 tysięcy euro. W przypadku nowego modelu ma być trochę niższa. Tym bardziej, że plotki mówią także o jeszcze tańszym wariancie z dopiskiem Lite w nazwie. To może być jednak zupełnie inny produkt.

