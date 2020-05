MIUI 12 to nadchodząca nakładka Xiaomi, do której firma cały czas dostaje nowe funkcje. Jedną z najnowszych jest częściowy zrzut ekranowy. Nowa opcja pojawiła się w kompilacji MIUI 12 z numerem 20.5.25, która pochodzi sprzed kilku dni. Zobaczmy więc sobie, jak działa i co oferuje nowe narzędzie od Xiaomi.

MIUI 12 to najnowsza nakładka Xiaomi, która obecnie znajduje się w fazie rozwojowej. Jednak już wkrótce będzie udostępniana w finalnej wersji. Producent co jakiś czas dodaje do niej nowe funkcje. Taką jest częściowy zrzut ekranowy, który już kilka miesięcy temu został wprowadzony do ColorOS 7 marki Oppo. Zobaczmy, jak to dokładnie działa.

Częściowy zrzut ekranowy został dodany w MIUI 12 w kompilacji datowanej na 25 maja (20.5.25). Można ją włączyć w ustawieniach dodatkowych. Po aktywacji trzeba dotknąć ekran trzema palcami. Wtedy będzie można zaznaczyć fragment obrazu widoczny na telefonie. Do wyboru są trzy opcję i tak mamy kształt nieregularny, prostokąt czy okrąg. Ponadto na dole są dodatkowe opcje. Zobaczcie to na poniższym wideo.

Częściowy zrzut ekranu trafi do finalnej wersji MIUI 12

Oczywiście, tego typu funkcjonalność pojawi się w finalnej wersji nakładki MIUI 12. Częściowy rzut ekranu będzie integralną częścią nowego oprogramowania, które będzie udostępniane w stabilnej edycji w ciągu najbliższych tygodni. W międzyczasie Xiaomi być może doda jeszcze jakieś inne ciekawe opcje. O tym jednak przekonamy się z czasem.

Przeczytaj także: WhatsApp – triki i funkcje, które warto znać

źródło