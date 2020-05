Galaxy Note 20 Plus to flagowiec marki Samsung, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem mamy okazję zobaczyć jego rendery. Opracował je Steve Hemmerstoffer. Wiemy, że Samsung Galaxy Note 20 Plus ma 6,9-calowy ekran oraz ciekawie zaprojektowany aparat fotograficzny. Rzućmy sobie na to okiem.

Samsung Galaxy Note 20 Plus to większy z flagowców z S Pen, które zobaczymy za kilka miesięcy. Ostatnio mogliśmy zobaczyć rendery mniejszego modelu. Teraz mamy okazję obejrzeć większy smartfon. Jego wygląd ujawnił Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks, który stworzył je na podstawie schematów z fabryk.

Samsung Galaxy Note 20 Plus ma ekran z dziurką dla kamery do selfie, którą wyśrodkowano. To panel AMOLED o przekątnej 6,9 cala. Następnie mamy aparat fotograficzny, który ma cztery obiektywy. Rendery ujawniają obecność kamerki peryskopowej. Będzie ona odpowiadać za zoom. Zobaczcie to sami poniżej.

Wiemy też, że Samsung Galaxy Note 20 Plus ma wymiary 165 x 77,2 x 7,6 mm. W miejscu wystającego aparatu jest to 10,7 mm. Częściowa specyfikacja flagowca jest już znana. Premiery spodziewamy się w sierpniu tego roku. Znane dane techniczne smartfona Samsung Galaxy Note 20 Plus znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Note 20 Plus – dane techniczne

6,9-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 lub Exynos 990

12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z 4 obiektywami – brak szczegółów

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 4G lub 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165 x 77,2 x 7,6 mm

Android 10 z One UI 2.5

