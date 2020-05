Redmi K30 Pro to ostatni flagowiec marki Xiaomi. Jeśli zastanawiacie się nad tym, jak telefon wygląda w środku, to teraz macie dobrą okazję, aby to zobaczyć. Jeden z pracowników Xiaomi opublikował zdjęcia. Na nich pokazał przezroczystego Redmi K30 Pro. Jednak nie spodziewajmy się, że taki sprzęt trafi do sprzedaży.