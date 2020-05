Galaxy S20 Ultra 5G został już przetestowany przez DxOMark Mobile i wiemy, że ma dobry aparat, choć nie ze ścisłej czołówki. Teraz oceniono kamerę do selfie. Ta wypadła bardzo dobrze. Okazuje się, że Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ma aparat do selfie, który uplasował się na wysokiej, drugiej pozycji popularnego rankingu.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ma konkretną kamerę, która niedawno doczekała się oceny w DxOMark Mobile. Na co trzeba było trochę poczekać. Teraz to samo zrobiono w przypadku kamery do selfie. Ta uzyskała aż 100 punktów. Lepszą ma tylko jeden smartfon i jest nim model Huawei P40 Pro.

Aparat do selfie z modelu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G pod kątem robienia zdjęć uzyskał 104 punkty. Natomiast nagrywanie wideo oceniono na 95 punktów. DxOMark zachwala dobrą ekspozycję, dobre odwzorowanie kolorów czy szeroki zakres dynamiki. Firma chwali także dobrą jakość zdjęć robionych nocą.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ma lepszy przedni aparat fotograficzny względem tańszych modeli. Umieszczono tu sensor 40 MP. Ze szczegółami oceny z DxOMark Mobile zapoznacie się w linku źródłowym. Poniżej dane techniczne modelu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – dane techniczne

6,9-calowy ekran Infinity-O Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli)

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 48 MP + 12 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

220 gramów

Android 10 z One UI 2.1

źródło