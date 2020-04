Samsung Galaxy S20 Ultra, zgodnie z zapowiedziami, doczekał się oceny w DxOMark Mobile. Specjaliści z DxO sprawdzili, jak radzi sobie nowy aparat Koreańczyków i okazuje się, że kamera nie tylko nie dorównuje tej z modelu Huawei P40 Pro. Telefon nie zdołał nawet wbić się na podium popularnego rankingu. Uplasował się dopiero na szóstym miejscu.

Huawei P40 Pro pozostaje liderem rankingu DxOMark Mobile. Aparat modelu Samsung Galaxy S20 Ultra być może mu nie dorównuje, ale i tak nadal jest to dobra kamera mająca wiele zalet. Fotografowanie oceniono na 132 punkty, a nagrywanie wideo na 102 punkty. Łączna ocena to 122 punkty. Taką uzyskał też Honor V30 Pro.

Aparat Galaxy S20 Ultra nie jest lepszy w DxOMark Mobile od Huawei P40, ale zalety są

Samsung Galaxy S20 Ultra został wyróżniony za dobre odwzorowywanie żywych kolorów, szeroki zakres dynamiki i oferuje jedną z najlepszych redukcji szumów na rynku. Ponadto kamera szerokokątna została uznana za najlepszą. Tak więc zalety są i jest ich całkiem sporo. Wybór należy do was, czyli klientów. Pamiętajmy też, że strata do Huawei P40 Pro nie jest jakaś duża. Wynosi tylko 6 punktów. Oceniono także możliwości audio telefonu i tutaj uzyskany wynik to 69 punktów.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło