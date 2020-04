Xiaomi Mi Box TV 2 to nadchodząca przystawka z systemem Android TV, która doczekała się w przecieku. W sieci pojawiły się schematy. Prezentują one modularną budowę urządzenia. Jedna z części Xiaomi Mi Box TV 2 może zostać odłączona. W ten sposób firma może dodać kontroler do gier, który będzie odczepiany.

Xiaomi Mi Box TV 2 to nadchodząca przystawka telewizyjna z systemem Android TV, nad którą pracują Chińczycy. Schematy, które wyciekły do sieci, ujawniają nam, że może to być naprawdę ciekawy sprzęt. Budowa może być modularna, co pozwoli uzyskać dodatkowe funkcje. A te mogą być naprawdę interesujące.

Xiaomi Mi Box TV 2 dzięki modularnej budowie będzie mógł mieć odczepianą jedną część od drugiej. Widać to na poniższych schematach. W ten sposób firma może umieścić kontroler do gier, który będzie można używać w połączeniu z urządzeniem. Pomysł jest całkiem ciekawy.

Xiaomi Mi Box TV 2 z Android TV bez daty premiery

Na razie nie wiadomo, kiedy to urządzenie pojawi się w sprzedaży. Na schematach widać jednak nazwę w postaci Mi Box TV 2, a więc zapewne pod taką ta przystawka Xiaomi trafi na rynek. Spodziewajmy się, że będzie to model obsługujący rozdzielczość 4K UHD i mający system Android TV w najnowszej wersji. Jednak na więcej szczegółów o tym sprzęcie będziemy musieli poczekać.

źródło