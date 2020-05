Huawei P30 Pro New Edition w drodze. Będzie miał usługi Google

Huawei P30 Pro New Edition to odświeżony flagowiec Chińczyków z 2019 roku. Co ciekawe, taki zabieg sprawi, że smartfon otrzyma usługi Google, gdyż nie będzie to zupełnie nowe urządzenie. Sprzęt zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. Wiemy, że producent zamierza oferować go w ramach oferty promocyjnej.

Huawei P30 Pro New Edition to smartfon, który otrzyma usługi Google. Urządzenie zostało dostrzeżone na niemieckiej stronie chińskiego producenta. Dokładnie w ofercie promocyjnej, która zostanie uruchomiona później w tym miesiącu. Firma zamierza odświeżyć starszy telefon, co jest ciekawym zabiegiem marketingowym.

Huawei P30 Pro New Edition będzie bazować pod kątem sprzętowym na telefonie sprzed ponad roku. To oznacza, że będzie mógł oferować usługi Google, których to nie ma w nowszych modelach chińskiej marki. Nie wiadomo jednak, czym jeszcze ma się różnić względem pierwowzoru. O tym przekonamy się z czasem.

Na niemieckiej stronie producenta czytamy, że Huawei P30 Pro New Edition będzie dostępny w ramach promocji zorganizowanej we współpracy z Vodafone. Potrwa ona od 15 maja do 4 czerwca. Nie wiemy, czy ten sprzęt pojawi się również w Polsce, ale jest to bardzo możliwe. Poniżej dane techniczne telefonu.

Huawei P30 Pro New Edition – dane techniczne

6,47-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 980

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart NM o pojemności do 256 GB

kamerka 32 Mpix do selfie i wideorozmów

poczwórny aparat fotograficzny 40 Mpix f/1.6 + 20 Mpix f/2.2 + 8 Mpix f/2.4 + ToF z diodą LED

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

IP68

Android 9 Pie z EMUI 9.1

