MIUI 12 beta Xiaomi udostępniło już w ramach zamkniętego programu pilotażowego. Co ciekawe, w ciągu kilku dni firma zwolniła aż trzy testowe wersje oprogramowania. Zazwyczaj są one wydane co tydzień, ale w przypadku MIUI 12 beta odbywa się to szybko. Xiaomi chce pewnie szybko wyłapać jak najwięcej błędów.