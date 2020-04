Mi Note 10 Lite to nowy średniak Xiaomi, który zostanie pokazany wraz z Redmi Note 9. Chiński gigant potwierdził, że premiera obu smartfonów odbędzie się już 30 kwietnia. Wiemy, że Xiaomi Mi Note 10 Lite to telefon bardzo podobny do modelu z 2019 roku. Dostanie jednak inny aparat fotograficzny i będzie tańszy.