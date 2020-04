Samsung wprowadził w 2020 roku do oferty różne telewizory. W tym nowe modele QLED z wyświetlaczami 4K i 8K. Już wcześniej potwierdzono, że w tych drugich znajdują się złącza HDMI 2.1. Teraz dowiadujemy się, że sytuacja wygląda podobnie w przypadku tańszych Smart TV wyświetlających obraz w niższej jakości.

Samsung oficjalnie potwierdził, że jego telewizory QLED 4K na 2020 rok mają złącza HDMI 2.1. Dotyczy to m.in. modeli Q60T, Q70T, Q80T, Q90T oraz Q95T. To otwiera ciekawe możliwości, w tym w grach komputerowych. Mogą one być wyświetlane w takiej jakości przy 120 klatkach na sekundę dzięki Fixed Rate Link. Trzeba jednak mieć na uwadze, że dotyczy to tylko jednego z interfejsów.

Telewizory Samsung QLED 4K mają tylko po jednym złącze HDMI 2.1

Nowe telewizory marki Samsung z serii QLED 4K mają łącznie po cztery złącza HDMI. Jednak tylko jedno z nich jest w wersji 2.1. Pozostałe wspierają starszy standard, co warto mieć na uwadze. Tego odpowiedniego należy szukać na telewizorze lub w instrukcji.

źródło