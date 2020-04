Galaxy Note 20 Plus to większy model flagowca z S Pen, które szykuje Samsung. Dowiadujemy się, że będzie jak w zeszłym roku, gdy smartfony pojawiły się w wersjach z modelami LTE i 5G. W przypadku smartfona Samsung Galaxy Note 20 Plus będzie podobnie. Ujawnia nam to nazwa kodowa tego telefonu, którą jest SM-N985F.

Samsung Galaxy Note 20 Plus na wybranych rynkach ponownie będzie dostępny w dwóch wariantach. Będą to wersje mające różne modemy pozwalające na łączność z sieciami komórkowymi. Pierwszy otrzyma LTE, a drugi 5G. Serwis źródłowy doszukał się potwierdzenia odnajdując nazwę modelu.

Samsung Galaxy Note 20 Plus z LTE to SM-N985F. To międzynarodowa edycja smartfona. Natomiast wariant z 5G oznaczony jest jako SM-N986B. W zasadzie chyba nie stanowi to większego zaskoczenia. Podobnie było w zeszłym roku. Pamiętajmy, że budowa sieci nowej generacji na razie odbywa się pomału i prędko nie ulegnie to zmianie.

Samsung Galaxy Note 20 Plus będzie wielkim smartfonem

Plotki mówią o tym, że Samsung Galaxy Note 20 Plus będzie po prostu duży. Prawdopodobnie znajdzie się tu ekran o przekątnej około 7 cali. Co w zasadzie jest niemal pewne, bo przecież w modelu S20 Ultra 5G umieszczono 6,9-calowy wyświetlacz. Smartfony cały czas nam rosną i to raczej się nie zmieni.

Samsung Galaxy Note 20 Plus zadebiutuje z mniejszym notatnikiem z S Pen. Oba smartfony mają mieć premierę latem. Podobno nie ma dojść do żadnych opóźnień. Telefony mają być gotowe na czas i spodziewajmy się, że zostaną pokazane w sierpniu.

źródło: GalaxyClub