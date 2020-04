iPhone SE 2020 jest już dostępny na rynku. Nowy smartfon z iOS dostał procesor Apple A13 Bionic, który znamy z zeszłorocznych telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Sprzęt dostrzeżono w benchmarku AnTuTu. Ten nie pozostawia nam złudzeń, że nowe urządzenie oferuje lepszą wydajność względem flagowego modelu iPhone XS Max.

Apple A13 Bionic w smartfonie iPhone SE 2020 wspomagany jest przez 3 GB pamięci operacyjnej RAM. To powoduje, że nie osiąga w AnTuTu tak dobrego rezultatu, co w przypadku jedenastek mających 1 GB więcej. Jednak i tak wynik jest bardzo dobry, bo jest to ponad 492 tys. Punktów. Dla porównania, w przypadku modelu XS Max jest to średnio około 443 tys. punktów.

iPhone SE 2020 dzięki procesorowi Apple A13 zawdzięcza naprawdę dużą moc. To sprawia, że jest naprawdę ciekawym wyborem. Tym bardziej, że starsze modele X czy Xs oferują już słabszą wydajność. Jak to jednak mówią, coś za coś. Dane techniczne smartfona znajdziecie poniżej.

Apple iPhone SE 2020 – dane techniczne

4,7-calowy ekran Retina o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli

procesor Apple A13 Bionic

3 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 7 MP f/2.2 do selfie

aparat fotograficzny 12 MP f/1.8 z diodą LED

bateria o pojemności 1821 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

złącze Lightning

Touch ID

148 gramów

iOS 13

