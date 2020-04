LG Velvet to nowa seria smartfonów, która została dziś oficjalnie zapowiedziana przez Koreańczyków. To oznacza, że modelu LG G9 ThinQ nie zobaczmy. W zamian producent chce spróbować nowego podejścia do telefonów i chce to zrobić właśnie z linią Velvet. Znamy już logo nowej marki i wiemy, czego oczekiwać od designu.