Honor 30 Pro Plus 5G to nowy flagowiec Chińczyków. Smartfon został dostrzeżony w bazie Geekbench i tam pojawia się częściowa specyfikacja. Telefon ma ten sam procesor, który umieszczono w Huawei P40 Pro. To oznacza, że Honor 30 Pro Plus 5G dostał układ SoC HiSilicon Kirin 990. Ma też 8 GB pamięci RAM.