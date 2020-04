OnePlus 8 Pro i OnePlus 8 są już blisko. Premiera smartfonów odbędzie się w przyszłym tygodniu i czas najwyższy, aby podsumować dotychczasowe plotki. Telefony były obiektem mnóstwa przecieków i na ich temat wiemy naprawdę dużo. Cena, specyfikacja czy informacje o aparatach. To wszystko już nie jest tajemnicą.

OnePlus 8 Pro i OnePlus 8 to wyczekiwane smartfony chińskiej marki. Były one już obiektem wielu przecieków. Sam producent zaczął już uchylać rąbka tajemnicy w kwestii nowych funkcji i specyfikacji. W tym artykule zebraliśmy znane informacje. Zobaczmy więc, czego można się spodziewać.

Najlepszy ekran na rynku smartfonów

OnePlus 8 Pro dostanie nowy wyświetlacz Fluid Display. Wiemy, że to najlepszy ekran na rynku telefonów. Taki werdykt, choć na razie bez szczegółów, wydali specjaliści z DisplayMate. Będzie to 6,78-calowy panel OLED o rozdzielczości QHD+. Będzie wspierał nowe standardy i ma zaoferować rekordowo wysoką jasność. Ponadto będzie odświeżać obraz w 120 Hz. To funkcja, która jest coraz bardziej pożądana wśród flagowców. Pod tym względem nie będzie zawiedzeni. W mniejszym modelu będzie to 6,55-calowy ekran.

Wydajne podzespoły

OnePlus 8 Pro dostanie także wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 865, który będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Będą to szybkie kości LPDDR5. Co już potwierdzono. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca. Oczywiście, bez opcji rozbudowania z użyciem karty microSD. Pewnie pojawi się także jakaś edycja, gdzie zostanie umieszczone 512 GB pamięci flash.

Konkretny aparat fotograficzny

Wiemy, że OnePlus 8 Pro ma dostać także dobry aparat fotograficzny. Na razie nie wiemy, czy firma będzie próbowała wskoczyć na podium rankingu DxOMark Mobile. O tym przekonamy się z czasem. Jednak wiadomo, że główny obiektyw i szerokokątny dostaną sensory 48 MP. Następnie mamy dwie dodatkowe kamerki z matrycami 8 i 5 MP. Ich przeznaczenie nie jest znane, ale pierwsza to pewnie teleobiektyw, a druga do zdjęć makro lub innych zastosowań. Przedni aparat do selfie pozwoli robić 16-megapikselowe zdjęcia. W tańszym modelu konfiguracja tylnej kamery zostanie uproszczona. Oprócz głównego sensora 48 MP pojawią się dodatkowo dwa z matrycami 16 i 2 MP.

W końcu bezprzewodowe ładowanie

Czego najbardziej w ostatnim czasie brakowało w smartfonach tej marki? Oczywiście, bezprzewodowego ładowania i OnePlus 8 Pro w końcu to zmieni. Dostanie nie tylko taką funkcję, ale ponadto będzie to najszybsza technologia tego typu na rynku. Dzięki Warp Charge 30 W bateria po 30 minutach ładowania ma mieć już 50%. Pojawi się też zwrotne ładowanie i ono również ma być lepsze od tego, co oferuje konkurencja.

Cena OnePlus 8 Pro odczuwalnie wyższa

Wiemy, że ceny ponownie wzrosną, co w zasadzie nie jest jakimś zaskoczeniem. Jednak w przypadku modelu OnePlus 8 Pro będzie ona naprawdę dużo wyższa w porównaniu do poprzednika. Za podstawowy wariant trzeba będzie zapłacić aż 929 euro, a w wersji z 256 GB miejsca już ponad tysiąc euro. Dlatego w Polsce trzeba będzie szykować ponad 4 tys. złotych, co warto mieć na uwadze. Ceny tańszego telefonu będą zaczynać się od 719 euro.

W niecodziennych kolorach obudowy

Wiemy, że OnePlus 8 Pro trafi na rynek w co najmniej trzech kolorach obudowy. Będą to warianty czarny, niebieski wpadający w fioletowy i zielony. Nietypowym kolorem jest przede wszystkim ten ostatni, gdzie zdecydowano się na naprawdę jasny odcień. Sprzedaż ma ruszyć niedługo po konferencji, która odbędzie się już 14 kwietnia. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na debiut. Poniżej znajdziecie znane dane techniczne obu modeli OnePlus 8, które bazują na dotychczasowych przeciekach.

OnePlus 8 Pro 5G – dane techniczne

6,78-calowy ekran Fluid Display o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 865

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 48 + 8 + 5 MP diodą LED

bateria o pojemności 4510 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X55

czytnik linii papilarnych na ekranie

złącze USB C

165,3 x 74,4 x 8,8 mm

Android 10 z OxygenOS 10



OnePlus 8 5G – dane techniczne

6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

potrójny aparat fotograficzny 48 + 16 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

160,2 x 72,9 x 8,1 mm

Android 10 z OxygenOS 10

