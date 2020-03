Bezprzewodowe Android Auto zostało wprowadzone w 2018 roku na Pixelach i Nexusach. Potem zostało udostępnione także na smartfony innych marek. Wśród nich były modele Samsung Galaxy. W międzyczas funkcję rozszerzono o kolejne rynki. Teraz lista państw została ponownie zwiększona, ale nas najbardziej interesuje, czy to w końcu jest dostępne w Polsce? Niestety, ale nie i pewnie prędko nie ulegnie to zmianie.

Bezprzewodowe Android Auto niedostępne w Polsce tak jak zwykłe

W Polsce nie mamy co liczyć na bezprzewodowe Android Auto, ale prawda jest też taka, że dostęp do funkcji z użyciem kabla również nie jest oferowany. Jak dobrze wiemy, w kraju trzeba kombinować i na razie nie ulegnie to zmianie.

Wśród nowo dodanych dla bezprzewodowego Android Auto krajów są: Australia, Austria, Niemcy, Francja, Indie, Irlandia, Włochy, Nowa Zelandia, Filipiny, Singapur, Południowa Afryka, Kore Południowa, Hiszpania, Szwajcaria, Tajwan i Wielka Brytania. Natomiast Japonia i Rosja pozostają państwami, w których funkcja działa tylko po kablu. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na dostępność w Polsce. Kiedyś to powinno nastąpić.

źródło: XDA-Developers