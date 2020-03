Mi 10 Lute 5G to nowy średniak Xiaomi, którego premiera odbyła się dziś. Cena smartfona jest naprawdę atrakcyjna. Sprzęt trafi do Europy już za około 1600 złotych. Domyślamy się, że polska cena Xiaomi Mi 10 Lite 5G będzie zbliżona. Telefon zapewne będzie chętnie wybierany. Zobaczmy, co ma do zaoferowania.