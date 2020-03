Mi 10 to flagowy smartfon Xiaomi, który z powodzeniem nada się do grania. Firma zapowiedziała specjalny kontroler do gier Black Shark. Dostosowano go pod kątem Xiaomi Mi 10 tak, aby telefon pasował. Po boku obudowy dołącza się dwa dodatkowe elementy z przyciskami i gałką analogową. Cena nie jest wygórowana.

Xiaomi Mi 10 to smartfon, który ma mocne podzespoły. Ostatnio dostał nową aktualizację. Teraz dowiadujemy się, że Chińczycy ogłosili specjalny kontroler do gier Black Shark. Cena to 299 juanów, czyli 168 złotych. Sprzedaż rozpoczęła się 13 marca. Urządzenie jest całkiem ciekawe.

Kontroler do gier Black Shark został specjalnie przygotowany pod kątem Xiaomi Mi 10. Pasuje do obudowy telefonu. Po boku zakłada się dwa elementy i na nich umieszczono specjalne przyciski czy gałkę analogową. Sprzęt możecie zobaczyć na załączonych renderach. Akcesorium ponadto ma zapewnić do 40 godzin pracy na jednym naładowaniu.

Obecnie czekamy na globalne wersje Xiaomi Mi 10, które zobaczymy już 27 marca. Wtedy odbędzie się premiera w Europie. W kwietniu smartfony powinny być dostępne w Polsce. Trzeba mieć na uwadze, że ich ceny nie będą niskie. Dane techniczne obu modeli Xiaomi Mi 10 znajdziecie poniżej.

Zobacz ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi 10 5G – dane techniczne

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 13 + 2 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4780 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

Xiaomi Mi 10 Pro – dane techniczne

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 20 + 12 + 8 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło