Samsung Galaxy A11 to nowy smartfon Koreańczyków, który ma cichą premierę. Urządzenie zapowiedziano bez większego szumu. Dostępność i cena Samsunga Galaxy A11 na razie nie są znane. Możemy jednak rzucić okiem na dane techniczne telefonu. Zobaczmy więc, co to urządzenie ma do zaaferowania.