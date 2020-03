Mi Mix Alpha to zjawiskowy smartfon Xiaomi z ekranem Surround Display. Sprzęt nie trafił jeszcze do sprzedaży i doczekał się odświeżenia. W nowym modelu Xiaomi Mi Mix Alpha umieszczono procesor Qualcomm Snapdragon 865 oraz wsparcie dla dwóch trybów 5G. Wygląda więc na to, że na rynku pojawi się taka wersja.

Xiaomi Mi Mix Alpha został pokazany we wrześniu. Do tej pory jednak nie trafił do sprzedaży. Tymczasem firma zdecydowało się na odświeżenie tego koncepcyjnego smartfona. W nowym modelu zdecydowano się na układ Snapdragon 865. Ponadto wprowadzone inne ulepszenia.

Xiaomi Mi Mix Alpha pokazany w zeszłym roku miał Snapdragona 855 Plus. Wymiana układu na SoC Snapdragon 865 oznacza też, że pojawia się nowy modem 5G. Teraz smartfon wspiera oba tryby SA i NSA. Wiemy, że cena ciągle jest bez zmian i wynosi 19999 juanów (ponad 11 tys. złotych).

Wygląda więc na to, że Xiaomi Mi Mix Alpha pojawi się na rynku właśnie z takim układem SoC. Ciągle jednak nie wiadomo, kiedy sprzęt trafi do sprzedaży. To pozostaje tajemnicą. Dane techniczne uaktualnionego modelu Xiaomi Mi Mix Alpha znajdziecie poniżej.

Zobacz ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi Mix Alpha – dane techniczne

7,92″ ekran Surround Display o rozdzielczości 2250 x 2088 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

12 GB pamięci operacyjnej RAM

512 GB miejsca na dane

aparat fotograficzny 108 Mpix f/1.69 + 20 Mpix f/2.2 + 12 Mpix f/2.0 z diodą LED

bateria o pojemności 4050 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 10 z MIUI

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Weibo