LineageOS to popularny ROM i jego twórcy obecnie skupiają się na dostarczaniu użytkownikom Androida Pie. To oznacza, że kończy się wsparcie dla urządzeń z systemem Android Oreo. Dotyczy to m.in. urządzeń Google Pixel C czy Nexus 6P. Serwer został uaktualniony i tam pozbyto się obsługi wszystkich sprzętów z Oreo.