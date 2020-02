Samsung Galaxy S8 i Note 8 dostają lutowe poprawki bezpieczeństwa

Samsung Galaxy S8 i Galaxy Note 8 to smartfony, który nie dostały systemu Android 10 z One UI 2. Producent jednak o nich pamięta i udostępnił na te modele lutowe poprawki bezpieczeństwa. Obecnie Samsung oferuje dla tych telefonów już tak zwane rozszerzone wsparcie. Dlatego aktualizacji będzie coraz mniej.

Samsung Galaxy S8 dostaje lutową aktualizację z firmware kończącym się ciągiem znaków DTA6. Natomiast w przypadku modelu Galaxy Note 8 jest to DTA1 w Europie. Natomiast na wybranych rynkach są to uaktualnienia oznaczone na końcu ciągami znaków DTA4 lub DTA5. Rozmiary aktualizacji są różne.

Samsung Galaxy S8 i Galaxy Note 8 bez system Android 10 I One UI 2, ale nadal wspierane

Samsung obecnie dla właścicieli modeli Galaxy S8 i Note 8 oferuje tak zwane rozszerzone wsparcie. To oznacza, że nie ma co liczyć na duże aktualizacje funkcyjne i nowe wersje platformy Google. Oferowane są jednak poprawki bezpieczeństwa. Te lutowe zawierają patche dla Androida, jak i 30 rozwiązań problemów specyficznych dla oprogramowania Koreańczyków.

Co ważne, Samsung Galaxy S8 i Galaxy Note 8 znajdują się jeszcze na liście tych smartfonów, które dostają aktualizacja co miesiąc. W rzeczywistości jest tak tylko na pewnych rynkach. Jednak niedługo będą objęte tylko kwartalnym wsparciem. Warto to mieć na uwadze.

źródło: Sammobile