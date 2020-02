Galaxy S20 Ultra ma najlepszy ekran na rynku według DisplayMate

Galaxy S20 Ultra został przebadany przez DisplayMate i okazuje się, że ma najlepszy ekran wśród smartfonów. Nie jest to w sumie zaskoczeniem. Wyświetlacz modelu Samsung Galaxy S20 Ultra ustanowił w testach co najmniej 12 nowych rekordów. Otrzymał ocenę w postaci A+, ale pewnie Note 20 dostanie lepszy.

Samsung Galaxy S20 Ultra to flagowiec, który ma konkretny wyświetlacz. Sprawdzili go specjaliści z DisplayMate i okazuje się, że jest to najlepszy ekran wśród wszystkich smartfonów. Ustanowił aż 12 rekordów w trakcie testów. Od najwyższej bezwzględnej dokładności kolorów po najwyższą szczytową jasność wyświetlacza i największą gamę kolorów natywnych.

Najlepszy ekran na rynku dostał ocenę A+. Samsung Galaxy S20 Ultra jednak tym mianem długo się nie pocieszy. Będzie tak, jak w każdym roku, kiedy to kolejny notatnik dostaje jeszcze lepszy wyświetlacz i przebija ten umieszczony w serii S. Następnie wkracza iPhone i tak to się w kółko kręci.

Obecnie czekamy także na inną ocenę smartfona Samsung Galaxy S20 Ultra. To możliwości aparatu, który zostanie sprawdzony w DxOMark Mobile. Poprzeczka ustawiona jest wysoko, ale są duże szanse na to, że popularny ranking wkrótce będzie miał nowego lidera. Dane techniczne modelu Samsung Galaxy S20 Ultra znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – dane techniczne

6,9-calowy ekran Infinity-O Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli)

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 48 MP + 12 MP + ToF z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

220 gramów

Android 10 z One UI 2

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło