Nokia 10 w drodze. HMD Global ciągle planuje pokazać smartfona

Nokia 10 to flagowiec HMD Global, który mógł być pokazany na targach MWC 2020 w Barcelonie. Te jednak zostały odwołane. Finowie jednak nie rezygnują z premiery i przekazali, że produkty, które miały być zaprezentowane w stolicy Katalonii, zostaną ujawnione w innym czasie. Będzie to specjalne wydarzenie.

Nokia 10 będzie flagowcem HMD Global. Jest bardzo możliwe, że takim telefonem Finowie pochwaliliby się w trakcie targów MWC 2020 w Barcelonie. Firma jednak została zmuszona do wycofania się z własnych planów. Wiąże się to z tym, że cała impreza w stolicy Katalonii została po prostu odwołana. Jak dobrze wiemy, głównym powodem była epidemia chińskiego koronawirusa. Co więc czeka produkty, które nie zostaną pokazane pod koniec lutego?

Nokia 10 może zostać pokazana na innym wydarzeniu HMD Global

HMD Global wydało oświadczenie, że produkty, które miały zadebiutować w trakcie MWC 2020, nie zostały wycofane. Prawdopodobna Nokia 10 i jeszcze kilka innych urządzeń, w tym smartwatch z Wear OS, zostaną po prostu zaprezentowane na innym wydarzeniu. Obecnie Finowie rozważają różne opcje w związku z premierą i dodają, że przekażą szczegóły, gdy tylko uda się ustalić terminy.

Odwołanie MWC 2020 to dla wielu firm problem. Nokia 10 to nie jedyny flagowiec, który mógł tam zadebiutować. Wiemy, że w Barcelonie miała odbyć się premiera także Xiaomi Mi 10 w wersji globalnej. Własne flagowce z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 mieli pokazać także Oppo czy Realme. Cóż, nie pozostaje nic innego, jak czekać na konkretne terminy debiutów.

źródło: ITHome