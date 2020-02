Galaxy S20 Ultra 5G to jedyny z flagowców marki Samsung, który w zestawie ma ładowarkę o mocy 45 W. Okazuje się, że naładuje ona baterię w niespełna godzinę. Akumulator telefonu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ma być w pełni naładowany po zaledwie 58 minutach. To dużo szybciej w porównaniu do Note’ów 10.