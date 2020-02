Galaxy Z Flip to składany smartfon marki Samsung, który doczekał się rozbiórki. Telefon rozebrano i w ten sposób mamy okazję zobaczyć, jak prezentuje się od środka. Sprzęt ma ciekawą budowę. Ponadto Samsung Galaxy Z Flip skrywa pod obudową dwie baterie. Jedna z nich to niewielki akumulator, a druga jest większa.

Samsung Galaxy Z Flip to składany smartfon, który jest już dostępny na rynku. W przeciwieństwie do modeli S20, które obecnie można zamawiać w przedsprzedaży. Telefon rozebrano na drobne części. Dzięki temu mamy okazję zobaczyć, jak wygląda pod obudową.

Samsung Galaxy Z Flip nie ma typowe konstrukcji, bo ma zginany ekran. Wymaga on specjalnego zawiasu łączącego obie części obudowy. Ponadto skrywa dwie baterie, z czego jedna to niewielki akumulator. Obejrzyjcie to sobie na poniższym wideo.

Wiemy, że Samsung Galaxy Z Flip nie jest tani. Składane smartfony mają jeszcze to do siebie, że ich ceny są ciągle wysokie. Jednak z czasem powinny być coraz tańsze. Dane techniczne modelu Samsung Galaxy Z Flip znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Z Flip – dane techniczne

6,7-calowy ekran Focus Display o rozdzielczości 1080 x 2636 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 855 Plus z GPU Adreno 640

8 GB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 10 MP f/2.4 do selfie

aparat fotograficzny 12 MP f/1.8 + 12 MP f/2.2 z diodą LED

bateria o pojemności 3300 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

183 gramy

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10 z One UI 2

