Redmi 9 lub Redmi 9A (a może oba te modele?) Xiaomi pokaże już 13 lutego. Wcześniej podejrzewaliśmy, że najpierw odbędzie się premiera nowych telefonów z linii Note. Jednak wygląda na to, że będą to jednak tańsze smartfony. Potwierdzają to ostatnie wpisy na kanałach społecznościowych producenta. Tam są liczne nawiązania do modelu 8A, a więc musi to być zapewne jego następca.

Redmi 9A ma być jeszcze lepszy od poprzednika pod wieloma względami. Powinien otrzymać baterię o pojemności co najmniej 5000 mAh, a w rzeczywistości może to być jeszcze większy akumulator. Następnie mamy lepszy procesor. Przecieki mówiły, że może to być nowy układ MediaTeka, Helio G70. Teaser opublikowany przez Xiaomi (widoczny niżej) daje nam też do zrozumienia, że pojawi się podwójny aparat fotograficzny, bo widać dwa obiektywy.

Redmi 9 lub Redmi 9A to będzie tani smartfon Xiaomi

Domyślamy się, że nowy telefon Chińczyków będzie bardzo atrakcyjny pod kątem ceny. Tak samo było w przypadku poprzednich modeli i nic nie wskazuje na to, że może być inaczej tym razem. Wszystkie szczegóły poznamy już wkrótce. Do premiery pozostało już tylko kilka dni. Możliwe, że więcej informacji poznamy jeszcze przed oficjalnym wydarzeniem planowanym na kolejny tydzień.

źródło: Twitter